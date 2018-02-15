Скардино: старты в Пхенчхане даются белорусским биатлонисткам тяжело

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Старты в Пхенчхане даются белорусским биатлонисткам тяжело. Об этом рассказала Надежда Скардино после завершения выступления в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Надежда Скардино выступила наиболее стабильно в Пхенчхане, заняв десятое место, но исход забега ее не удовлетворил. "Перед тем как прийти к вам были в вакс-кабине разбирались со смазкой лыж. Даша Домрачева проиграла довольно много и ходом. Все еще будем анализировать. Досадно допустить один промах на заключительной стрельбе, ведь могла подняться повыше. С другой стороны присутствовала настороженность. До этого много дней подряд стреляли в ветер, сегодня условия изменились, но все равно приходилось постоянно быть начеку на стрельбище. Очень тяжело проходят для нас старты здесь в Пхенчхане. Вроде как показала свой рабочий результат, вошла в десятку лучших, но удовлетворения не испытываю", - рассказала Надежда Скардино.

Биатлонистка отметила, что перенес гонки на день также имел свое влияние. "Все настраивались выступить по календарю, но погодные условия не позволили этого сделать. Что же касается трассы, то она сегодня была комфортнее, чем в другие дни. Как бы сложно ни было, мы работаем, стараемся на максимуме", - подчеркнула она.

Надежда Скардино стала лучшей среди белорусок в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, замкнув десятку сильнейших (+2 мин. 33,0 сек.; 1). Дарья Домрачева после двух огневых рубежей была первая при идеальной стрельбе, но затем промахнулась 4 раза и в итоге заняла 27-е место (+3 мин. 50,6 сек.). Ирина Кривко 36-я (+4 мин. 18,8 сек.; 3), Динара Алимбекова финишировала 56-й (+5 мин. 56,8 сек.; 4).-0-

Фото Андрея Покумейко.