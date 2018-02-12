Скардино: ветер при стрельбе лежа меня сегодня пощадил

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Ветер сегодня при стрельбе лежа в гонке преследования пощадил, сказала Надежда Скардино, показавшая лучший результат среди белорусок в пасьюте на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гонкой довольна. С 36-го места в спринте поднялась на 14-е. Неплохо. Со стрельбой сегодня было все неплохо. Ветер при стрельбе лежа меня пощадил, закрыла все мишени, что и позволило опередить многих и пробиться в топ-20", - отметила Надежда Скардино.

Белорусская биатлонистка не стала скрывать, что перед гонкой преследования нервничала. "Спринт в Пхенчхане меня выбил из колеи (такое количество промахов). Поэтому сегодня с тренерами очень тщательно подходили к корректировке стрельбы. Довольна и ходом по дистанции. Видела, что от своей группы, с кем бежала, не отстаю, поэтому скорость и стрельба позволили подняться выше в итоговом протоколе. Надо продолжать работать, впереди новые гонки, и я на них настраиваюсь решительно", - рассказала Надежда Скардино.

Спортсменка отметила, что олимпийский сезон складывается непросто, но гонка преследования ее обнадежила. "Сезон очень непростой, три раза уже болела, это все отражается на готовности, каждый раз надо набирать форму. Сейчас своими кондициями довольна и готова еще побороться на Олимпиаде", - подчеркнула биатлонистка.

Стабильность в двух прошедших гонках демонстрирует Ирина Кривко. После спринта она расположилась на 17-й строке протокола, на такой же позиции белоруска оказалась по итогам гонки преследования.

"Результат в пасьюте средний. Не совсем все получилась, тяжеловато было по самочувствию, на стрельбе замешкалась, - отметила Ирина Кривко. - Промахов допустила немного, потому что больше времени потратила на огневом рубеже. Лыжи подготовлены хорошо, ветер мешает и путает, приходится долго ориентироваться на стрельбище. Надеюсь, общее состояние улучшится к следующему старту".

Следующий старт у женщин - 14 февраля. В этот день на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане состоится индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.-0-

Фото Андрея Покумейко.

Надежда Скардино