Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 февраля 2018, Пн
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4499
USD 1.9959
RUB 3.4423
Главное
Во время церемонии Лукашенко: продовольственная безопасность страны - основа успешной экономики
Президент
Доверие белорусов к власти на стабильно высоком уровне – социсследование
Общество
Беларусбанк до конца года направит Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья
Экономика
Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета в Подмосковье нет
Общество
Сегодня Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграет 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели – три автомобиля! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Водолазы инженереных войск ВС Беларуси отработают погружение в условиях низких температур
14:41 Общество
Семинары по разъяснению положений декрета о развитии предпринимательства пройдут в Минске
14:39 Регионы
Шотландские ученые выводят свиней, устойчивых к АЧС
14:37 В мире
План подготовки законопроектов на 2018 год утвержден в Беларуси
14:30 Политика
Нотариусы 14 февраля бесплатно проконсультируют минчан о заключении брачных договоров
14:29 Регионы
Беларусбанк до конца года направит Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья
14:28 Экономика
Итоги недели на белорусском валютном рынке
14:19 Экономика
Скардино: ветер при стрельбе лежа меня сегодня пощадил
14:18 Спорт
Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего - Домрачева
14:13 Спорт
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 и Олимпийских Игр в Пхенчхане
14:10 Турнирные таблицы
Разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было - СК России
14:05 В мире
Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018
14:00 Олимпийские игры 2018
Безработный минчанин в парке Челюскинцев продавал насвай
13:53 Происшествия
Применение упрощенной системы налогообложения в 2018 году обсудят на онлайн-конференции в БЕЛТА 15 февраля
13:53 Экономика
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на ОИ-2018, Дарья Домрачева финишировала 37-й
13:40 Спорт
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году планируют увеличить экспорт не менее чем на 10%
13:40 Экономика
Первый в Беларуси ипотечный офис открылся в Минске
13:33 Экономика
Белорусский рубль на торгах 12 февраля укрепился к трем основным валютам
13:33 Экономика
Экспорт белорусских деревянных домов в 2018 году планируется увеличить в пять раз
13:25 Экономика
Определены победители первого в Беларуси образовательного Scratch-хакатона
13:16 Технологии
Все новости
Сюжеты
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Скардино: ветер при стрельбе лежа меня сегодня пощадил

Спорт 12.02.2018 | 14:18
Надежда Скардино
Надежда Скардино
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Другие сюжеты

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Ветер сегодня при стрельбе лежа в гонке преследования пощадил, сказала Надежда Скардино, показавшая лучший результат среди белорусок в пасьюте на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гонкой довольна. С 36-го места в спринте поднялась на 14-е. Неплохо. Со стрельбой сегодня было все неплохо. Ветер при стрельбе лежа меня пощадил, закрыла все мишени, что и позволило опередить многих сегодня и пробиться в топ-20", - отметила Надежда Скардино.

/Будет дополнено/.-0-

﻿
Теги
Беларусь, биатлон, Олимпиада, погода, Республика Корея
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Гомельский химзавод в 2017 году увеличил производство удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т
Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик
"Могилевхимволокно" начнет выпуск современного полиэфирного волокна в июле
Туровский молочный комбинат запустил новые линии по производству полутвердых и мягких сыров
Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Чашникской межрайонной базы
Новый азотный комплекс планируется построить на "Гродно Азот"
Беларусбанку в 2018 году компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату
Ружанская мебельная фабрика возобновит работу в феврале
Правительство предоставит Белагропромбанку и Беларусбанку гарантии по кредитам 4 предприятий Витебской области
Оршанский хлебозавод в 2018 году в 1,5 раза увеличит выпуск подовых хлебов
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4499 BYN 2.446 BYN 2.453 BYN
USD
1.9959 BYN 1.992 BYN 1.997 BYN
RUB
3.4423 BYN 3.431 BYN 3.44 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Оригинальная 3D валентинка своими руками
Все видео

Фотоновости

Зрители болеют за белорусских олимпийцев возле Дворца спорта в Минске
Все фото

Инфографика

Досрочное голосование Досрочное голосование на местных выборах в Беларуси пройдет с 13 по 17 февраля.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: в Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая
Лукашенко рассчитывает на успешную реализацию стратегических белорусско-иранских проектов
Лукашенко направил приветствие участникам V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"
Политика
Фото из архива План подготовки законопроектов на 2018 год утвержден в Беларуси
Кравченко обсудил с госсекретарем МИД Латвии развитие сотрудничества Беларуси с ЕС
Высокие представители более чем из 40 стран приедут в Беларусь на форум по ЦУР
Экономика
Фото из архива Беларусбанк до конца года направит Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Применение упрощенной системы налогообложения в 2018 году обсудят на онлайн-конференции в БЕЛТА 15 февраля
Происшествия
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ребенок с матерью пострадали в ДТП в Октябрьском районе
Безработный минчанин в парке Челюскинцев продавал насвай
В Калинковичском районе спасли провалившегося в канализационный отстойник быка
Общество
Лидия Ермошина. Фото из архива Более 40 иностранных наблюдателей аккредитованы для мониторинга местных выборов - Ермошина
Водолазы инженереных войск ВС Беларуси отработают погружение в условиях низких температур
Снег и небольшие морозы ожидаются в Беларуси на этой неделе
Регионы
Владимир Кравцов. Фото из архива Кравцов: Гродненская область в 2017 году выполнила все основные ключевые показатели эффективности
Семинары по разъяснению положений декрета о развитии предпринимательства пройдут в Минске
Нотариусы 14 февраля бесплатно проконсультируют минчан о заключении брачных договоров
Технологии
Ученые уточнили космическую траекторию полета спорткара Илона Маска
Определены победители первого в Беларуси образовательного Scratch-хакатона
Починка колонки "HomePod" почти равна покупке новой
Культура
Ирина Дрига. Фото из архива Объявление Года малой родины поспособствует развитию местных традиций и обычаев - Дрига
Итоги конкурса "Лучший книжный магазин" объявят на выставке книг в Минске
Показы спектакля "Колобанга. Привет, Интернет.by!" пройдут по всей Беларуси
В мире
Фото Reuters Разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было - СК России
Шотландские ученые выводят свиней, устойчивых к АЧС
Женщины будут чаще становиться нобелевскими лауреатами
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля
Ученые заявили об опасности лекарственных препаратов на основе парацетамола
Сети супермаркетов пришлось поменять инструкции на тележках из-за обиженных женщин
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Путешествие в библиобусе, или Как корреспондент «7 дней» кулинарить научилась
Бабушка в соцсетях
Абстрактные и реальные миры Льва Томильчика
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия