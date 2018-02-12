Скардино: ветер при стрельбе лежа меня сегодня пощадил

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Ветер сегодня при стрельбе лежа в гонке преследования пощадил, сказала Надежда Скардино, показавшая лучший результат среди белорусок в пасьюте на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
"Гонкой довольна. С 36-го места в спринте поднялась на 14-е. Неплохо. Со стрельбой сегодня было все неплохо. Ветер при стрельбе лежа меня пощадил, закрыла все мишени, что и позволило опередить многих сегодня и пробиться в топ-20", - отметила Надежда Скардино.
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