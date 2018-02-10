Скорость на трассе помогла попасть в двадцатку лучших биатлонисток в спринте - Кривко

10 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хорошая скорость прохождения дистанции позволила показать неплохой результат и войти в двадцатку сильнейших по итогам спринта в биатлоне на зимней Олимпиаде. Об этом рассказала белорусская спортсменка Ирина Кривко, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина скоротечной дистанции для Ирины Кривко сложилась успешно. Она не допустила промахов, а высокая скорость позволила ей удержаться среди сильнейших, финишировав 17-й. "Могла быть и повыше, если бы не ошибка, но в спринте и на стрельбище нельзя задерживаться надолго. Скорость показала на дистанции хорошую, но ветер доставлял сегодня в Пхенчхане сложности. На последнем круге даже замерзла, поэтому заключительные метры провела не очень качественно. Надеюсь, что в следующей гонке удастся исправить эти недочеты", - рассказала Ирина Кривко.

Лучшей из белорусок в завершившемся спринте стала Дарья Домрачева - девятое место. Надежда Скардино не слишком успешно провела стрельбу и разместилась на 36-й позиции. Надежда Писарева показала 52-й результат.-0-