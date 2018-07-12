"Славянский забег" с участием паралимпийца Алексея Талая проведут 15 июля в Витебске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 июля 2018, Чт
+22°C
Сплошная облачность EUR 2.3012
USD 1.97
RUB 3.168
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Президент
"Славянский базар" торжественно открывается в Витебске
Культура
В Брестской области следует больше внимания уделять проблемным хозяйствам - Мясникович
Регионы
"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля
Общество
Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Экспорт белорусских лекарств в Сирию по итогам года может превысить $1,2 млн
18:02 Экономика
Украинец победил в детском конкурсе на "Славянском базаре в Витебске"
17:55 Культура
В Беларуси планируется создать отечественный роботизированный доильный комплекс
17:52 Экономика
Антонио Конте уволен с поста главного тренера "Челси"
17:50 Спорт
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
17:41 Регионы
В Могилевской области выросло число зарегистрированных случаев Лайм-боррелиоза
17:39 Регионы
Председателем Белорусского тяжелоатлетического союза избран Михаил Рабиковский
17:31 Спорт
Финал ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни
17:25 Спорт
Легендарный По-2 пополнит парк Минского аэроклуба
17:15 Регионы
21-летняя Кайли Дженнер названа самой молодой миллиардершей в мире
17:05 Калейдоскоп
БГУИР увеличивает набор на самые популярные IT-специальности
16:59 Общество
Белоруски сыграют в футбол на каблуках
16:43 Общество
В Скиделе пьяный бесправник побил доверенную ему для ремонта машину
16:42 Происшествия
Энергетики Минской области оперативно восстановили электроснабжение в 123 населенных пунктах
16:42 Регионы
Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius
16:37 В мире
Ангелика Кербер первой вышла в финал Уимблдонского теннисного турнира
16:33 Спорт
Ващенко: при работе с молодежью в сфере безопасности важно развивать международные связи
16:22 Общество
Суд в Германии разрешил экстрадировать Пучдемона в Испанию
16:06 В мире
Проект реконструкции Военного кладбища представили в Минске
15:55 Регионы
Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней
15:51 Общество
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Славянский забег" с участием паралимпийца Алексея Талая проведут 15 июля в Витебске

Спорт 12.07.2018 | 10:16
Алексей Талай. Фото из архива
Алексей Талай. Фото из архива
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
Другие темы

12 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. "Славянский забег" с участием паралимпийца Алексея Талая проведут 15 июля в Витебске, сообщает БЕЛТА.

В программе спортивного мероприятия забеги на 300 м (для детей 5-8 лет), 3,3 км (9 лет и старше), 10 км (12 и больше) и 21,1 км (15 лет и старше). Старт и финиш разместится на площади Победы. Маршрут будет лежать по Московскому проспекту. Начало забегов в 11.00 и 14.00.

Каждый год проект собирает сотни любителей бега. В нынешнем году в "Славянском забеге" примет участие и минская команда "Крылья Ангелов" из взрослых атлетов и детей с инвалидностью. Пятеро детей в колясках, молодые люди с аутизмом в сопровождении волонтеров выбрали различные дистанции - от 3,3 до 21,1 км. Ожидается, что в составе "Крыльев Ангелов" впервые преодолеет полумарафонскую дистанцию в коляске уроженец Витебской области, участник Национальной паралимпийской сборной, мотивационный оратор Алексей Талай.

Ребята из команды участвуют в "Славянском забеге" третий раз. Чтобы добраться им в Витебск, спонсор коллектива (Белорусская железная дорога) предоставила дополнительный вагон, оборудованный для перемещения людей с особыми потребностями.

"В спортивной жизни нашей команды принимают участие десятки семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью, а также дети с тяжелой инвалидностью из домов-интернатов. Занятия спортом укрепили их здоровье, подарили веру в свои силы и возможность вести активный образ жизни. Дети и родители, прежде не мечтавшие о спорте, уже поучаствовали в самых зрелищных и массовых пробегах Беларуси: Минском международном полумарафоне, гомельском "Экомарафоне", "Гарадзенскай вандроўцы" и Брестcком полумарафоне", - рассказал директор "Крыльев Ангелов" Дмитрий Тимашков.

Некоммерческое учреждение "Команда "Крылья Ангелов" поддерживает участие в легкоатлетических соревнованиях детей и молодых людей с инвалидностью, оказывая им услуги сопровождения и предоставляя специальные коляски для бега. Она организует работу круглогодичного спортивного клуба для семей с детьми с инвалидностью на базе Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, проводит в Минске массовые пробеги с доступной средой.

После подведения результатов спортивного мероприятия участники забегов на 10 и 21,1 км, уплатившие стартовый взнос, получат памятные медали. Победителям на дистанции 3,3 и 10 км вручат памятные призы. А первых трех мужчин и трех женщин в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км ждут денежные призы. Также подготовлены подарки и для шести лучших легкоатлетов среди мальчиков и девочек на дистанции 300 м.

Организатором "Славянского забега" выступила Белорусская федерация легкой атлетики.-0-

﻿
Теги
Витебск, легкая атлетика, соревнования
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3012 BYN 2.297 BYN 2.307 BYN
USD
1.97 BYN 1.968 BYN 1.973 BYN
RUB
3.168 BYN 3.156 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Чем удивит День молодежи в Витебске
Все видео

Фотоновости

Победители международных конкурсов 26-го "Славянского базара" подняли флаг нынешнего фестиваля
Все фото

Инфографика

"Безлимитище" для гостей Беларуси" Выгодные условия тарифного плана "Безлимитище" стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко считает необходимым ускорить создание промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе
Лукашенко примет участие в церемонии открытия "Славянского базара"
Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Венгрия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога
Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ
Развитие белорусско-американского сотрудничества обсуждено во время визита Кравченко в США
Экономика
Фото из архива МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров
Экспорт белорусских лекарств в Сирию по итогам года может превысить $1,2 млн
В Беларуси планируется создать отечественный роботизированный доильный комплекс
Происшествия
Гендиректора одного из госхолдингов задержали за взятку в 85 тыс. евро
В Скиделе пьяный бесправник побил доверенную ему для ремонта машину
В Бобруйске парень выстрелил из пневматики в девушку
Общество
Потребление интернет-трафика в сети velcom за ТРИ МЕСЯЦА выросло в 1,5 раза
БГУИР увеличивает набор на самые популярные IT-специальности
Белоруски сыграют в футбол на каблуках
Регионы
На полях ОАО "Крошин" Барановичского района В Брестской области следует больше внимания уделять проблемным хозяйствам - Мясникович
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
В Могилевской области выросло число зарегистрированных случаев Лайм-боррелиоза
Технологии
Фото China News Service Китай разработал 3D-сканер для проверки безопасности в аэропортах
В июле Twitter удалит все фейковые аккаунты
Во Франции построили дом из монтажной пены
Культура
Выступает Василий Жарко Авторитет "Славянского базара" на международной арене постоянно возрастает - Василий Жарко
Украинец победил в детском конкурсе на "Славянском базаре в Витебске"
Белорус в полуфинале международного конкурса на "Славянском базаре" выступит восьмым
В мире
Йенс Столтенберг. Фото EPA-EFE Генсек НАТО заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса
Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius
Суд в Германии разрешил экстрадировать Пучдемона в Испанию
Калейдоскоп
Завтра пятница 13-е: верить ли суевериям?
21-летняя Кайли Дженнер названа самой молодой миллиардершей в мире
Верка Сердючка отправится на прощальные гастроли
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия