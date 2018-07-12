12 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. "Славянский забег" с участием паралимпийца Алексея Талая проведут 15 июля в Витебске, сообщает БЕЛТА.

В программе спортивного мероприятия забеги на 300 м (для детей 5-8 лет), 3,3 км (9 лет и старше), 10 км (12 и больше) и 21,1 км (15 лет и старше). Старт и финиш разместится на площади Победы. Маршрут будет лежать по Московскому проспекту. Начало забегов в 11.00 и 14.00.

Каждый год проект собирает сотни любителей бега. В нынешнем году в "Славянском забеге" примет участие и минская команда "Крылья Ангелов" из взрослых атлетов и детей с инвалидностью. Пятеро детей в колясках, молодые люди с аутизмом в сопровождении волонтеров выбрали различные дистанции - от 3,3 до 21,1 км. Ожидается, что в составе "Крыльев Ангелов" впервые преодолеет полумарафонскую дистанцию в коляске уроженец Витебской области, участник Национальной паралимпийской сборной, мотивационный оратор Алексей Талай.

Ребята из команды участвуют в "Славянском забеге" третий раз. Чтобы добраться им в Витебск, спонсор коллектива (Белорусская железная дорога) предоставила дополнительный вагон, оборудованный для перемещения людей с особыми потребностями.

"В спортивной жизни нашей команды принимают участие десятки семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью, а также дети с тяжелой инвалидностью из домов-интернатов. Занятия спортом укрепили их здоровье, подарили веру в свои силы и возможность вести активный образ жизни. Дети и родители, прежде не мечтавшие о спорте, уже поучаствовали в самых зрелищных и массовых пробегах Беларуси: Минском международном полумарафоне, гомельском "Экомарафоне", "Гарадзенскай вандроўцы" и Брестcком полумарафоне", - рассказал директор "Крыльев Ангелов" Дмитрий Тимашков.

Некоммерческое учреждение "Команда "Крылья Ангелов" поддерживает участие в легкоатлетических соревнованиях детей и молодых людей с инвалидностью, оказывая им услуги сопровождения и предоставляя специальные коляски для бега. Она организует работу круглогодичного спортивного клуба для семей с детьми с инвалидностью на базе Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, проводит в Минске массовые пробеги с доступной средой.

После подведения результатов спортивного мероприятия участники забегов на 10 и 21,1 км, уплатившие стартовый взнос, получат памятные медали. Победителям на дистанции 3,3 и 10 км вручат памятные призы. А первых трех мужчин и трех женщин в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км ждут денежные призы. Также подготовлены подарки и для шести лучших легкоатлетов среди мальчиков и девочек на дистанции 300 м.

Организатором "Славянского забега" выступила Белорусская федерация легкой атлетики.-0-