Словаки вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с белорусами - 2:1

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты вышли вперед - 2:1 - в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусами, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан - 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Позже состоятся два одиночных поединка: Егор Герасимов - Мартин Клижан, Александр Згировский - Норберт Гомбош.

В первый день соревнований на грунтовом корте NTC Arena Егор Герасимов победил Норберта Гомбоша - 3:6, 6:4, 6:4, а Мартин Клижан переиграл Александра Згировского - 6:1, 6:4.

Теннисисты Словакии вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с белорусами В первом одиночном поединке лидер словацкой команды Мартин Клижан (46-й номер мирового рейтинга) переиграл молодого белоруса Александра Згировского (1894) - 6:1, 6:4.

Белорусские теннисисты сравняли счет в матче Кубка Дэвиса со словаками - 1:1 Во втором одиночном поединке на грунтовом корте NTC Arena лидер нынешней белорусской команды Егор Герасимов (179-й номер мирового рейтинга) победил вторую ракетку хозяев Норберта Гомбоша (276) - 3:6, 6:4, 6:4.

Победитель матча сохранит прописку в первой группе, а проигравший перейдет во вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-

Фото Белорусской теннисной федерации