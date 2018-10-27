Словаки вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с белорусами - 2:1

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты вышли вперед - 2:1 - в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусами, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан - 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.
Позже состоятся два одиночных поединка: Егор Герасимов - Мартин Клижан, Александр Згировский - Норберт Гомбош.
В первый день соревнований на грунтовом корте NTC Arena Егор Герасимов победил Норберта Гомбоша - 3:6, 6:4, 6:4, а Мартин Клижан переиграл Александра Згировского - 6:1, 6:4.
Победитель матча сохранит прописку в первой группе, а проигравший перейдет во вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-
Фото Белорусской теннисной федерации
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