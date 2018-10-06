Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за допинг

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за применение запрещенных веществ. Такая информация размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.
В октябре 2017 года она была временно отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Игр-2010 в Ванкувере.
Как отмечается в сообщении IBU, дисквалификация Теи Грегорин начинается с 4 октября 2017 года. Все результаты спортсменки с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012-го аннулированы. Биатлонистка имеет в своем распоряжении 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
В Ванкувере словенка, которой на данный момент 38 лет, не завоевала медалей. На Олимпиаде в Сочи Грегорин завоевала бронзовую награду вгонке преследования.-0-
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