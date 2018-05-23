"Слуцк" и брестское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" и брестского "Динамо" сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На 20-й минуте первого тайма "Слуцк" вышел вперед после удара защитника Милоша Николича, а через 5 минут после старта второй половины встречи гости выровняли положение благодаря голу Артема Милевского - 1:1.
В заключительном поединке этого тура минское "Динамо" принимает борисовский БАТЭ.-0-
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