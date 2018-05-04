"Слуцк" обыграл "Смолевичи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" одержали победу в стартовом матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою третью викторию в нынешнем первенстве случчане добыли на своем поле, одолев "Смолевичи" со счетом 1:0. Единственный гол на 51-й минуте игры забил лучший бомбардир турнира Евгений Шикавка, в активе которого уже 5 мячей.

В субботу, 5 мая, состоятся еще три матча: "Витебск" - "Минск", "Торпедо" (Минск) - "Луч" (Минск), "Городея" - "Гомель". В воскресенье, 6 мая, также пройдут три поединка: "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест). В заключительной встрече 6-го тура могилевский "Днепр" примет лидера чемпионата борисовский БАТЭ.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 15 очков (5 матчей), "Динамо" (Минск) - 13 (5), "Слуцк" - 11 (6).-0-