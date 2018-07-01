"Слуцк" победил "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" разобралось с минскими одноклубниками в 14-м туре чемпионата Беларуси

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" и жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили в матчах 14-го тура чемпионата Беларуси с одинаковым счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Слуцкая дружина одолела на выезде "Ислочь", а жодинцы у себя дома переиграли столичное "Торпедо".
Еще в одном субботнем поединке гродненский "Неман" выигрывал на своем поле у "Минска" 2:0, но не удержал преимущество, пропустив два мяча в самой концовке - ничья 2:2.
Результаты двух пятничных встреч: "Луч" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 1:2, "Гомель" - "Динамо" (Брест) - 0:6,
Сегодня состоятся 3 заключительных поединка 14-го тура: "Городея" - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) - "Смолевичи".
Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 35 очков (14 матчей), "Динамо" (Минск) - 28 (13), "Витебск" - 27 (13).-0-
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