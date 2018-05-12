"Смолевичи" добыли первую победу в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, обыграв "Днепр"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Смолевичей" одержали первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою первую викторию в элитном дивизионе дебютанты добыли сегодня у себя дома, одолев могилевский "Днепр" со счетом 2:1. На 37-й минуте игры хозяев вывел вперед Валерий Горбачик, на 68-й минуте ветеран гостей Александр Павлов восстановил равновесие, а за 10 минут до финального свистка Артем Васьков принес "Смолевичам" долгожданную победу.

Позже брестское "Динамо" примет на своем поле "Витебск", а "Гомель" сыграет с гостями из жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Накануне, в первом матче 7-го тура, футболисты "Слуцка" победили на выезде "Минск" - 2:0.

Футболисты "Минска" на своем поле проиграли "Слуцку" в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси В первом тайме встречи зрители не увидели забитых мячей, а во второй половине представители Слуцка дважды поразили ворота хозяев поля.

Еще 3 игры пройдут 13 мая: БАТЭ (Борисов) - "Торпедо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Городея". В последнем матче этого тура дебютант высшей лиги минский "Луч" 14 мая примет столичное "Динамо".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 18 очков (6 матчей), "Динамо" (Минск) - 14 (6), "Слуцк" - 14 (7), "Витебск" - 11 (6), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (6).-0-