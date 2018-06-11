"Смолевичи" победили "Городею" в матче футбольного чемпионата Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Смолевичей" обыграли на своем поле "Городею" в стартовом матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме забитых мячей не было, а после перерыва хозяева отличились дважды с интервалом в две минуты. На 63-й минуте счет открыл Терентий Луцевич, а затем Артем Васьков установил окончательный результат - 2:0.

В другом сегодняшнем поединке минский "Луч" примет гостей из гродненского "Немана".

Еще три встречи состоятся 12 июня: "Слуцк" - "Днепр" (Могилев), "Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Витебск" - "Торпедо" (Минск). Программа этого тура завершится в среду, 13 июня: лидер первенства борисовский БАТЭ на своем поле сыграет с "Гомелем", идущее вторым минское "Динамо" сыграет в гостях у брестского "Динамо", солигорский "Шахтер" примет у себя дома футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа".-0-