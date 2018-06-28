28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичская "Виктория" стала обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Борьба за почетный трофей прошла в спорткомплексе "Неман" в Гродно. Команда из Минской области одержала три победы в трех матчах. На старте турнира "Виктория" одолела ХК "Минск" - 4:3, а во втором туре ей удалось взять реванш у гродненского "Ритма" за поражение в чемпионате страны и победить со счетом 5:2. Уверенно хоккеистки "Виктории" провели матч с барановичским "Текстильщиком" - 7:1. Серебряным призером Кубка страны стал гродненский "Ритм", бронзовым - ХК "Минск".

В следующем еврокубковом сезоне в 2019 году смолевичская "Виктория" примет участие в Кубке клубных команд Европы "Трофи".

Лучшие игроки белорусских клубов в составе сборной Беларуси отправятся в Бреду (Нидерланды), где проведут тренировочный сбор перед стартом в квалификации к Олимпийским играм 2020 года. Первый этап отбора к главным стартам четырехлетия пройдет с 6 по 8 июля во Франции. Соперниками белорусок станут команды Австрии, России и Франции.-0-