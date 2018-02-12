Антон Смольский: основную задачу в гонке преследования выполнил

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Основную задачу в гонке преследования выполнил и пробежал не хуже, чем спринт. Таким мнением белорусский биатлонист Антон Смольский поделился с корреспондентом БЕЛТА.

"После спринта старался выступить не хуже, считаю, что и справился не хуже, чем вчера. По-моему, даже немного улучшил свои позиции. Бежать в компании с такими мастерами очень непросто, первые два круга на лыжне чувствовал себя некомфортно, но затем разбежался", - отметил Антон Смольский.

По сравнению со спринтом стрельба у молодого атлета была не столь идеальна - три промаха. "На мою точность повлиял мороз. Кисти рук, пальцы замерзали, а еще в перчатках очень низкая чувствительность, поэтому пришлось непросто", - подчеркнул биатлонист.

Антон Смольский прокомментировал и победу Мартена Фуркада, который после провала в спринте победил в гонке преследования. "Часто встречаюсь с ним в Олимпийской деревне, даже занимались вместе. Мне приятно тренироваться с таким великим биатлонистом. Насчет его результатов - он очень хорошо готов психологически. Неудачи его не пугают. Я был бы не прочь научиться у него такой психологической устойчивости, потому как, не скрою, здесь мне есть над чем работать. Физически готов классно, но такие крупные старты для меня впервые, это хороший опыт", - рассказал спортсмен.

В завершившемся пасьюте молодой биатлонист занял самое высокое место среди белорусов - 33-е, улучшив свой результат по сравнению со спринтом на одну позицию. Владимир Чепелин финишировал 36-м, Сергей Бочарников оказался на 37-й итоговой позиции. Биатлонные соревнования продолжатся 14 февраля индивидуальной гонкой у женщин, а 15 февраля в этой же дисциплине только на 20 км посоревнуются мужчины.-0-

Фото Андрея Покумейко.