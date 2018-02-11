Смольский: результаты подготовки перед биатлонным сезоном помогли удачно выступить в спринте

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Результаты подготовки перед сезоном помогли показать приемлемый результат в спринте на зимних Играх в Пхенчхане. Такое мнение высказал белорусский биатлонист Антон Смольский по итогам спринтерского забега на 10 км на Олимпиаде, передает корреспондент БЕЛТА

Для молодого атлета 35 место в спринте - лучший результат в сезоне. "Исходом гонки доволен. Для меня это первая Олимпиада в карьере, еще в прошлом году я был в юниорской команде, а уже в нынешнем сезоне в Пхенчхане смог проявить себя на главных стартах четырехлетия и отобрался в гонку преследования", - отметил Антон Смольский.

Показать такой результат ему помогла, по мнению биатлониста, тщательная подготовка. "Перед олимпийским сезоном начали тренироваться довольно рано - в апреле. Можно сказать у меня отдыха и не было. Однако советовался с тренерами, где-то снижали нагрузки. Главное, что сегодняшним спринтом я доволен. Он у меня в Пхенчхане получился. Это один из лучших результатов в моей карьере", - подчеркнул Антон Смольский.

Атлет также отметил, что оказаться выше в итоговом протоколе спринта помешала небольшая помарка на стрельбище. "Ходом по лыжне и стрельбой удовлетворен. Ведь даже тот промах при стрельбе лежа был не грубой ошибкой, пуля прошла совсем рядом, зацепив габарит. Следующая гонка преследования, в ней важнее проявить точность на стрельбище, чем скорость. Буду стремиться допускать меньше ошибок завтра", - рассказал он.

Молодой биатлонист не стал сетовать на сложные погодные условия на Играх, подчеркнув, что их можно сравнить лишь с российским Уватом, где также бывает достаточно ветрено и холодно. "Лицо, конечно, в середине дистанции прихватывает, но никакими защитными кремами не пользуемся. Был только небольшой тейп", - отметил спортсмен.

Финишировавший 71-м Роман Елетнов допустил шесть промахов, но не стал отказываться от комментария. "Не могу конкретно объяснить, почему так случилось на огневом рубеже. Надо разобраться. Сегодня многие промахивались, но это не оправдание. Скорость, на мой взгляд, была неплохая. Лыжня сейчас к вечеру, как солнце скрылось, стала жестче, но главное - меня подвела стрельба", - констатировал биатлонист.

Мужская спринтерская гонка по биатлону на 10 км в Пхенчхане завершилась победой немецкого спортсмена Арнда Пайффера. Белорус Антон Смольский показал 35-й результат, Владимир Чепелин - 34-й. Сергей Бочарников финишировал на 42-м месте, а Роман Елетнов с шестью промахами оказался 71-м.

В третий день биатлонной программы на Олимпиаде, 12 февраля, белорусы выступят в гонках преследования. В 13.10 на старт выйдут женщины, в 15.00 - мужчины. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции гонок из Пхенчхана.-0-