Сноубордистка из Австрии Гассер победила на ОИ в дисциплине биг-эйр

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сноубордистка из Австрии Анна Гассер победила на Олимпийских играх в дисциплине биг-эйр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Гассер. Фото Синьхуа - БЕЛТА

По сумме трех попыток ее результат - 185,00 балла. Серебряную награду Игр завоевала представительница США Джейми Андерсон (177,25), на третью ступень пьедестала почета поднялась новозеландка Зои Садовски-Синнотт (157,50). Для Новой Зеландии это вторая награда за время выступления на зимней Олимпиаде.

Анна Гассер. Фото Getty Images

Джейми Андерсон. Фото Getty Images

Зои Садовски-Синнотт. Фото Getty Images

Золотая медаль Анны Гассер стала пятой для команды Австрии на текущих Олимпийских играх, всего в активе австрийской команды 11 медалей (5+2+4).-0-

Джейми Андерсон, Анна Гассер, Зои Садовски-Синнотт. Фото Getty Images

Анна Гассер. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Анна Гассер. Фото Синьхуа - БЕЛТА