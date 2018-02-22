Сноубордистка из Австрии Гассер победила на ОИ в дисциплине биг-эйр

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сноубордистка из Австрии Анна Гассер победила на Олимпийских играх в дисциплине биг-эйр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме трех попыток ее результат - 185,00 балла. Серебряную награду Игр завоевала представительница США Джейми Андерсон (177,25), на третью ступень пьедестала почета поднялась новозеландка Зои Садовски-Синнотт (157,50). Для Новой Зеландии это вторая награда за время выступления на зимней Олимпиаде.
Золотая медаль Анны Гассер стала пятой для команды Австрии на текущих Олимпийских играх, всего в активе австрийской команды 11 медалей (5+2+4).-0-
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