Соболенко и Кудерметова победили на старте парного разряда Уимблдонского турнира

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде Уимблдона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча с австралийско-американским тандемом Джессика Мур / Даниэль Коллинз получилась довольно напряженной. В первом сете Соболенко и Кудерметова уступили 5:7. Затем они перехватили инициативу и победили в двух партиях подряд - 6:4 и 6:2.
Ранее белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхове из Нидерландов проиграли в первом раунде чешке Магдалене Рыбариковой и хорватке Петре Мартич - 5:7, 3:6.
Во втором круге женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович встречается с американской теннисисткой Тейлор Таунсенд.-0-
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