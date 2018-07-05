Соболенко и Кудерметова победили на старте парного разряда Уимблдонского турнира

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде Уимблдона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча с австралийско-американским тандемом Джессика Мур / Даниэль Коллинз получилась довольно напряженной. В первом сете Соболенко и Кудерметова уступили 5:7. Затем они перехватили инициативу и победили в двух партиях подряд - 6:4 и 6:2.

Ранее белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхове из Нидерландов проиграли в первом раунде чешке Магдалене Рыбариковой и хорватке Петре Мартич - 5:7, 3:6.

Во втором круге женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович встречается с американской теннисисткой Тейлор Таунсенд.-0-