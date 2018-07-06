Соболенко и Кудерметова уступили во втором круге парного разряда Уимблдона

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко завершила выступление на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче второго раунда женского парного разряда Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова проиграли чешско-китайскому тандему Луция Градецка / Се Шувэй - 6:4, 4:6, 3:6.
Ранее в стартовом поединке одиночного разряда Арина Соболенко уступила румынке Михаэле Бузарнеску.-0-
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