Солигорск принимает областной любительский турнир по хоккею

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый турнир по хоккею среди любительских команд, посвященный 80-летию Минской области и Дню спасателя, пройдет сегодня в Солигорске, сообщает БЕЛТА.
Борьбу за победу в турнире на площадке Солигорского спортивно-зрелищного комплекса поведут четыре команды: сборные Минского облисполкома, Минского областного управления МЧС "Регион-Минск", Солигорского, Слуцкого, Любанского и Стародорожского районов "Регион-Юг", а также сборная Борисовского, Вилейского, Крупского, Молодечненского, Смолевичского районов и города Жодино "Регион - Север-Восток". Главный приз - кубок, который получит сильнейшая дружина.
Соревнования пройдут по действующим международным правилам. Вход для болельщиков на матчи свободный. Во время турнира для любителей спорта подготовлена развлекательная программа, а детей ждут увлекательные конкурсы и сувениры.-0-
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