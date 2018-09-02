Солигорский "Шахтер" обыграл футболистов "Торпедо" в чемпионате Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили минское "Торпедо" в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на столичном стадионе "Трактор" прошла с преимуществом гостей, которые выиграли первый тайм со счетом 2:1. После перерыва соперники обменялись голами и "Шахтер" выиграл 3:2.

Позже лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Слуцка", а минское "Динамо" примет гостей из гродненского "Немана".

Результаты остальных встреч 20-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Минск" - 2:1, "Днепр" (Могилев) - "Луч" (Минск) - 0:0, "Ислочь" (Минский район) - "Гомель" - 0:1, "Витебск" - "Смолевичи" - 4:0.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 41 (19), "Шахтер" - 41 (19), "Динамо" (Минск) - 38 (18).-0-