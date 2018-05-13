Солигорский "Шахтер" разгромил "Ислочь" в матче чемпионата Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" сегодня разгромили "Ислочь" в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Сергея Ташуева на протяжении всей игры владели преимуществом и выиграли со счетом 3:0. Набрав 9 очков, "Шахтер" поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Также лидер первенства борисовский БАТЭ примет сегодня на своем поле минское "Торпедо", а в Гродно местный "Неман" сыграет с "Городеей".-0-