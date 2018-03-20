Солигорский "Шахтер" сократил отставание от "Юности" в полуфинале хоккейного чемпионата Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" сократили отставание от минской "Юности" в полуфинальной серии чемпионата Беларуси - 1-3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою первую викторию над вице-чемпионами страны подопечные Владимира Цыплакова одержали сегодня на своей арене со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). До этого "Юность" дважды выиграла на льду "Чижовка-Арены" с одинаковым результатом 4:3, а затем победила в гостях со счетом 3:2. Следующая встреча этих команд состоится в Минске.

В другой серии за выход в финал действующий чемпион страны гродненский "Неман" выигрывает у молодечненского "Динамо" 3-1. Их следующий поединок состоится 21 марта в Гродно.-0-