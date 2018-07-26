Солигорский "Шахтер" сыграл вничью с "Лехом" в матче квалификации Лиги Европы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проводят сегодня первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым свой поединок завершил солигорский "Шахтер", который на своем поле принимал польский "Лех". В первом тайме забитых мячей не было, а через 10 минут после перерыва албанский легионер хозяев Элис Бакай ударом с линии штрафной площади поразил ворота "Леха". Однако удержать победу не удалось - на 89-й минуте Жоао Амарал восстановил равновесие - 1:1.

Ответная игра состоится 2 августа в Познани, причем она пройдет без зрителей. В конце прошлого сезона фанаты "Леха" устроили беспорядки на трибунах своей 45-тысячной арены, после чего клуб обязали провести 8 матчей без болельщиков.

Позже футболисты брестского "Динамо" завершат домашний матч с греческим "Атромитосом", а минское "Динамо" - в гостях у словацкого клуба "Дунайска Стреда".-0-