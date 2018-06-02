Солигорский "Шахтер" вышел на 3-е место в чемпионате Беларуси по футболу

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" победил в гостевом матче 10-го тура гродненский "Неман" и поднялся на 3-е место в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнее время оба соперника радовали своих болельщиков победами и стремились продолжить набирать очки. Однако это удалось гостям, которые сумели одержать свою четвертую викторию подряд благодаря голу защитника Михаила Шибуна на 35-й минуте встречи - 1:0. Футболисты "Шахтера" не знают поражений с 4-го тура, когда команду возглавил российский специалист Сергей Ташуев. Под его руководством горняки выиграли 5 поединков и трижды сыграли вничью. У них сейчас 18 очков и 3-е место в таблице национального первенства.
В пятничном столичном дерби "Динамо" одолело "Минск" с минимальным перевесом 1:0, причем победный гол Артем Быков забил на 90-й минуте игры. Динамовцы набрали 23 очка и отстают от борисовского БАТЭ на 2 балла.
Борисовчане свой десятый матч проведут сегодня на выезде против "Городеи". Кроме того, состоятся еще три встречи: "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Днепр" (Могилев) - "Витебск", "Гомель" - "Луч" (Минск).
Завершится 10-й тур двумя воскресными играми: "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".-0-
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