Соперник БАТЭ по Лиге Европы ПАОК вышел в лидеры чемпионата Греции

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайший соперник футболистов борисовского БАТЭ по групповому этапу Лиги Европы ПАОК вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 5-го тура ПАОК одолел в Пирее местный "Олимпиакос" с минимальным преимуществом 1:0. После этой виктории футболисты ПАОКа набрали 13 очков и вместе с "Атромитосом" возглавляют чемпионскую гонку. 4 октября БАТЭ примет гостей из Салоник на поле "Борисов-Арены" в матче 2-го тура группы L Лиги чемпионов. На старте борисовчане победили в гостях венгерский "Види" - 2:0, а ПАОК у себя дома уступил английскому "Челси" - 0:1.

В девятом туре чемпионата Венгрии "Види" обыграл в гостях "Диошдьер" - 1:0 и, набрав 15 очков, вышел на 3-е место. Лидирует "Ференцварош", у которого 23 очка. Идущий вторым "Гонвед" имеет 16 баллов.

Лондонский "Челси" в 7-м туре принимал на своем поле "Ливерпуль" и сыграл вничью - 1:1. У подопечных Маурицио Сарри в активе 17 очков. Они занимают 3-ю позицию вслед за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", у которых по 19 зачетных баллов.-0-