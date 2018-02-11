Соревнования по горным лыжам в скоростном спуске перенесены в Пхенчхане из-за ветра

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по горным лыжам в скоростном спуске среди мужчин на зимних Играх в Пхенчхане перенесены из-за сильного порывистого ветра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день программы должны были определиться сильнейшие в скоростном спуске у мужчин, однако организаторы приняли решение перенести соревнования на 15 февраля. Порывы ветра достигали 49 км/ч, что несет угрозу здоровью атлетов. В скоростном спуске от сборной Беларуси должен был выступить Юрий Данилочкин, для которого уже это вторые Игры в карьере.

Погода в Пхенчхане - одна из основных тем на старте Олимпиады. Небольшой легкий мороз, казалось бы, не должен доставлять неприятностей. Однако влажность и порывистый ветер влияют на проведение соревнований.-0-

Фото НОК Беларуси