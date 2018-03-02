Соревнования по легкой атлетике памяти Василия Еремина пройдут в Могилеве

2 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера БССР Василия Еремина пройдут 5-7 марта в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщили БЕЛТА в управлении спорта и труизма облисполкома.

В состязаниях примут участие около 300 юных атлетов из Могилевской, Брестской, Витебской и Гомельской областей. В течение двух дней юноши и девушки 2003-2004 годов рождения будут бороться за награды в личном зачете. Спортсмены выступят в 13 видах: беге на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами, 3000 м спортивной ходьбой, эстафете 4х200 м, прыжках в высоту, длину, тройным с разбега, толкании ядра.

Победителям и призерам вручат кубки, медали, грамоты. Также два специальных приза подготовила Могилевская областная организация Белорусской федерации легкой атлетики за лучший результат у девушек и юношей.

Василий Моисеевич Еремин - тренер, мастер спорта, выдающийся спортивный деятель Беларуси. После окончания спортивной карьеры 11 лет руководил Могилевской школой высшего спортивного мастерства и 18 лет - детской юношеской школой №2. Воспитал целую плеяду спортсменов и тренеров, которые сегодня продолжают его дело.-0-