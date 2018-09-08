Соревнования по лыжероллерам и роллер-марафону проведут в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по лыжероллерам и роллер-марафону состоятся сегодня в Минске в День города, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На проспекте Победителей проведут масштабный физкультурно-спортивного праздник, украшением которого станут состязания на лыжероллерах и роликовых коньках. Команды силовых структур определят сильнейших в эстафете 4 по 2,8 км. По условиям состязаний, гонку должны завершать руководители организаций. Массовым будет забег среди вузовских команд.

Представительным (более 300 участников) и захватывающим обещает стать роллер-марафон, участие в котором примут национальная сборная по конькобежному спорту, а также атлеты из России, Украины, Франции и Нидерландов. По мнению известных белорусских спортсменов конькобежки Марины Зуевой и лыжника Сергея Долидовича, трасса для спортивных состязаний по проспекту Победителей одна из лучших в Европе и соответствует требованиям проведения официальных чемпионатов мира по роллер-спорту и лыжероллерам. Победителей и призеров предстоящих соревнований ждут ценные призы.

Роллер-марафон соберет в Минске более 300 участников В забеге для профессиональных атлетов выступят лучшие в этом виде белорусские спортсмены, а также представители России, Украины, Франции и Нидерландов.

А у Дворца спорта пройдут показательные выступления каратистов, борцов, парусная регата, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования среди пожарных-спасателей и международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup-2018. На спортивный праздник приглашены многие известные белорусские атлеты.-0-