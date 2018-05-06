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Соревнования по вольной борьбе стартуют на Всемирной летней гимназиаде в Марокко

Спорт 06.05.2018 | 13:34

6 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Соревнования по вольной борьбе стартуют на Всемирной летней гимназиаде в Марокко, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

"Соревнования проходят сегодня по всем видам спорта, на которые заявлена сборная Беларуси. В гонку за медалями включается женская вольная борьба. Утром у них уже прошло взвешивание, сейчас проводятся предварительные схватки, вечером будет финал и первые результаты", - сказал Виталий Стригельский.

Белорусские теннисисты проведут парную борьбу за третье место. Девушки-теннисистки посоревнуются за выход в финал. Также сегодня вечером пройдет финал по плаванию.

Кроме этого, продолжаются состязания по легкой атлетике. "У нас соревнуются четыре спортсмена. Алексей Александрович борется за медаль в толкании ядра, Артур Москаленко - в метании молота, Роман Хартанович - в метании диска. В прыжках с шестом состязается Кристина Концевенко. Все они имеют высокие шансы завоевать место в тройке сильнейших", - отметил старший тренер национальной команды по легкой атлетике Сергей Коваленко.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-

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