Соревнования в женском гигантском слаломе на Играх перенесены из-за ветра

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в женском гигантском слаломе на Олимпийских играх перенесены из-за ветра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете Игр.

В турнире примет участие и представительница Беларуси Мария Шканова. Соревнования перенесены на 15 февраля. Днем ранее также были изменены из-за ветра сроки проведения выступления у мужчин в скоростном спуске и в дисциплине слоупстайл в сноуборде. Порывы ветра в Пхенчхане 12 февраля будут превышать 15 метров в секунду.-0-