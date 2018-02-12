Соревнования в женском гигантском слаломе на Играх перенесены из-за ветра

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в женском гигантском слаломе на Олимпийских играх перенесены из-за ветра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете Игр.
В турнире примет участие и представительница Беларуси Мария Шканова. Соревнования перенесены на 15 февраля. Днем ранее также были изменены из-за ветра сроки проведения выступления у мужчин в скоростном спуске и в дисциплине слоупстайл в сноуборде. Порывы ветра в Пхенчхане 12 февраля будут превышать 15 метров в секунду.-0-
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