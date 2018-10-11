Сорокина: Всемирная шахматная олимпиада поднимет интерес к этому виду спорта в Беларуси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная шахматная олимпиада - 2022, которая пройдет в Минске, поднимет интерес к этому виду спорта в Беларуси. Такое мнение высказала сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Анастасия Сорокина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идея проведения Всемирной олимпиады появилась два года назад и была поддержана НОК и Минспорта. "После нескольких инспекций принято решение провести олимпиаду на конькобежном стадионе в "Минск-Арене". Мы не сомневаемся, что Всемирная шахматная олимпиада - 2022 поднимет интерес к игре в Беларуси. У нас успешно работают и государственные, и частные школы, поэтому рассчитываем, что через четыре года кто-то из молодежи войдет в основной состав белорусской сборной", - рассказала Анастасия Сорокина.

По ее словам, получить олимпиаду было непросто. "Когда в первый раз озвучила на заседании ФИДЕ эту идею, мне задали вопрос: "А есть ли у вас аэропорт?" Можете представить, насколько большую работу мы проделали, чтобы наша заявка оказалась в приоритете", - отметила председатель Белорусской федерации шахмат.

Во время пресс-конференции

Минск также примет чемпионат мира среди женщин по шахматам, который пройдет по нокаут-системе в 2020 году и мужской Кубок мира - 2021.

Беларусь получила право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми. В турнире ожидается участие более 1 тыс. человек.-0-

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