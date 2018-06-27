27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав ФК "Динамо-Минск" пополнил полузащитник из Хорватии Динко Треботич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.
Воспитанник академии хорватского "Хайдука" кроме команды из Сплита защищал цвета клубов "Славен", "Загреб" и "Локомотива". За плечами Динко имеется и хороший легионерский опыт: венгерский "Видеотон", норвежский "Фредерикстад" и израильский клуб "Бней Иегуда".
В сезоне 2017/2018 Треботич выступал за хорватский "Славен" и принял участие в 28 матчах, в которых набрал пять результативных баллов (2+3). Как пояснили в клубе, сыграть за "Динамо" Треботич сможет только после 19 июля, когда откроется летнее трансферное окно.-0-
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