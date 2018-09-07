Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры утвердили в НОК Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав спортивной делегации на III Юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе утвержден на заседании исполкома НОК Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

На предстоящих в октябре стартах выступят 37 белорусских юных спортсменов в 16 видах спорта. Самый многочисленный состав представлен легкой атлетикой - 16 атлетов. В составе делегации также 18 тренеров.

На II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды в 2014 году, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете сборная заняла в Китае 15-е место.

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе. 3998 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 32 видах спорта. В течение 12 соревновательных дней участники разыграют 241 комплект медалей. Шефом белорусской миссии будет олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.-0-