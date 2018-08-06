В случае победы над "Карабахом" футболисты БАТЭ сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ее итогам борисовский БАТЭ в случае успеха в двухраундовом противостоянии с азербайджанским "Карабахом" сыграет с голландским ПСВ из Эйндховена.

Другие потенциальные пары плей-офф квалификации обещают подарить несколько интересных противостояний. Лучшая команда в поединках португальской "Бенфики" и "Фенербахче" (Турция) сыграет с победителем в матчах "ПАОК" (Греция) и московского "Спартака". Лучший во встречах киевского "Динамо" белорусского тренера Александра Хацкевича и пражской "Славии" сыграет с победителем в матчах "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Нидерланды).

Победитель пары "Црвена Звезда" (Сербия) - "Спартак" (Трнава, Словакия) сыграет с выигравшим в противостоянии "Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония). Швейцарский "Янг Бойз" встретится с лучшей командой в противостоянии "Астана" (Казахстан) и загребского "Динамо". Победителю в дуэли "Мальме" (Швеция) - "Види" (Венгрия) предстоит встретиться с лучшим клубом пары "Селтик" (Шотландия) - АЕК (Греция).

Матчи плей-офф пройдут 21-22 и 28-29 августа. Шесть лучших команд выйдут в основной раунд турнира.

В групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2018/2019 без квалификации вышли 26 клубов с наиболее высоким рейтингом: "Барселона", "Атлетико", мадридский "Реал", "Валенсия" (все - Испания), "Бавария", "Шальке-04", "Хоффенхайм", дортмундская "Боруссия" (все - Германия), "Манчестер Сити","Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (все - Англия), "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер" (все - Италия), "ПСЖ", "Монако", "Лион" (все - Франция), "Локомотив", ЦСКА (оба - Россия), "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Виктория Плзень" (Чехия).

Групповой этап Лиги стартует 18 сентября и завершится 12 декабря. Финал самого престижного клубного футбольного турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал", который 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве обыграл со счетом 3:1 английский "Ливерпуль".

Борисовский БАТЭ уже прибыл в Баку, где 7 августа ему предстоит провести первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Карабахом". На предстоящий поединок, по сообщениям азербайджанским СМИ, уже продано более 15 тыс. билетов. Ответная игра пройдет 14 августа в Борисове.-0-