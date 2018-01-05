Создан оргкомитет по подготовке и проведению ЧМ по конькобежному спорту среди студентов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов, который в 2018 году пройдет в Минске. Соответствующее распоряжение от 5 января 2017 года №2р премьер-министра Андрея Кобякова опубликовано на официальном сайте правительства Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Оргкомитет возглавит министр образования Игорь Карпенко. Оргкомитету поручено до 31 января 2018 года разработать и утвердить план подготовки и проведения мирового форума.

При необходимости оргкомитет уполномочен привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.

IV Чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту пройдет под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) с 21 по 25 марта на конькобежном стадионе многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена".-0-