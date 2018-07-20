Созданы оргкомитеты по проведению в Минске в 2019 году ЧЕ по фигурному катанию и биатлону

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 19 июля 2018 года №209р созданы организационные комитеты для подготовки и проведения в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках (23-27 января 2019 года) и открытого чемпионата Европы по биатлону (18-24 февраля 2019 года), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Оргкомитет для подготовки и проведения открытого чемпионата Европы по биатлону возглавил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Кроме того, в составе оргкомитетов будут работать представители Минспорта, Мининформа, Минкультуры, НОК, Национального антидопингового агентства, Белспортобеспечения, Республиканского научно-практического центра спорта, БРСМ, Мингорисполкома.

Оргкомитетам поручено разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению соревнований. При необходимости они вправе привлекать к этой работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома, Минского облисполкома и других организаций.-0-