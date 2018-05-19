19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спартакиада по 10 видам спорта состоится в БГУФК в День работников физической культуры и спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

В программу состязаний, которые пройдут сегодня на базе спорткомплекса университета, включены мини-футбол, волейбол, русский бильярд, дартс, стрельба из лука, стрельба из малокалиберной винтовки, плавание (50 м), бег (эстафета 4x200 м), настольный теннис, веселые старты и семейная эстафета. В спартакиаде примет участие руководство и сотрудники Министерства спорта и туризма, подчиненных организаций, а также объединенная команда спортивного телеканала "Беларусь 5" и Белорусской ассоциации спортивной прессы. Всего на старт выйдут 24 команды.

День работников физической культуры и спорта традиционно отмечается в Беларуси в третью субботу мая.-0-