Спартакиада СГ "Олимп-2018" пройдет 8-13 октября в Могилевской области

24 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Спартакиада Союзного государства среди детей и юношества "Олимп-2018" пройдет 8-13 октября в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Состязания по волейболу пройдут в игровом зале спортивного комплекса "Олимпиец" (Могилев), хоккей примет Ледовый дворец Шклова, а шахматы - Могилевский профессиональный электротехнический колледж.

"Соревнования специально организовали так, чтобы у юных спортсменов было время для состязаний, общения и новых знакомств, - отметили собеседники. - Также подготовлена содержательная культурная программа: ребята познакомятся с достопримечательностями Могилева, побывают в зоосаде, отдохнут на дискотеке, а вечер дружбы проведут в этнографическом комплексе традиционных народных промыслов "Зеленая роща".

Школьники будут задействованы и в мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в областном центре 10-12 октября.

Спартакиада Союзного государства в течение года проходит в четыре этапа - по два на территории Беларуси и России. Первым юных спортсменов принимал 5-10 июня Жлобин. Могилев примет второй этап. Третий планируется провести в Анапе. А финишируют состязания в Волгограде (Россия).-0-