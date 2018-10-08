Спартакиада Союзного государства "Олимп" открывает юным спортсменам большие перспективы - Мисюров

8 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Торжественное открытие третьего этапа спартакиады учащихся Союзного государства "Олимп", приуроченного V Форуму регионов Беларуси и России, состоялось сегодня в СК "Олимпиец" Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вот уже 15 лет это один из самых масштабных и значимых молодежных проектов Союзного государства, - отметил заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в городе Минске Сергей Мисюров.- Ежегодно в нем принимают участие сотни юных спортсменов, для которых эти состязания открывают большие перспективы для достижения новых вершин спортивного мастерства".
Сергей Мисюров высказал благодарность организаторам мероприятия за подготовку, пожелал юным спортсменам новых побед и достижений, а также зачитал приветственное слово государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.
"Сегодня здесь собрались достойные представители регионов Беларуси и России, - отметил олимпийский чемпион по гребле на каноэ-двойке Александр Мосейков. - Хочу выразить надежду, что среди участников состязаний растет достойная смена нашим олимпийцам. Для многих эти соревнования - первые ответственные старты. Желаю, чтобы вы на них проявили свои лучшие качества, мужество, волю к победе".
На протяжении трех дней около 200 юных спортсменов ждут состязания по хоккею, волейболу и шахматам. Для ребят подготовлена культурная программа: они познакомятся с достопримечательностями Могилева, проведут вечер дружбы в этнографическом комплексе "Зеленая роща" и посетят зоосад. Школьники также будут задействованы в мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября.
Спартакиада Союзного государства в течение года проходит в четыре этапа - по два на территории Беларуси и России. Организаторами состязаний выступают Постоянный комитет Союзного государства, совместно с министерствами спорта Беларуси и России.-0-
Фото Александра Хитрова, Олега Фойницкого
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