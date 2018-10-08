Спартакиада Союзного государства "Олимп" открывает юным спортсменам большие перспективы - Мисюров

8 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Торжественное открытие третьего этапа спартакиады учащихся Союзного государства "Олимп", приуроченного V Форуму регионов Беларуси и России, состоялось сегодня в СК "Олимпиец" Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в городе Минске Сергей Мисюров

"Вот уже 15 лет это один из самых масштабных и значимых молодежных проектов Союзного государства, - отметил заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в городе Минске Сергей Мисюров.- Ежегодно в нем принимают участие сотни юных спортсменов, для которых эти состязания открывают большие перспективы для достижения новых вершин спортивного мастерства".

Выступает первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов

Выступает председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик

Сергей Мисюров высказал благодарность организаторам мероприятия за подготовку, пожелал юным спортсменам новых побед и достижений, а также зачитал приветственное слово государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.

"Сегодня здесь собрались достойные представители регионов Беларуси и России, - отметил олимпийский чемпион по гребле на каноэ-двойке Александр Мосейков. - Хочу выразить надежду, что среди участников состязаний растет достойная смена нашим олимпийцам. Для многих эти соревнования - первые ответственные старты. Желаю, чтобы вы на них проявили свои лучшие качества, мужество, волю к победе".

На протяжении трех дней около 200 юных спортсменов ждут состязания по хоккею, волейболу и шахматам. Для ребят подготовлена культурная программа: они познакомятся с достопримечательностями Могилева, проведут вечер дружбы в этнографическом комплексе "Зеленая роща" и посетят зоосад. Школьники также будут задействованы в мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября.

Выступает заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Министерства спорта Российской Федерации Владислав Павлов

Выступает первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов

Спартакиада Союзного государства в течение года проходит в четыре этапа - по два на территории Беларуси и России. Организаторами состязаний выступают Постоянный комитет Союзного государства, совместно с министерствами спорта Беларуси и России.-0-

Фото Александра Хитрова, Олега Фойницкого