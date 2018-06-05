Спартакиада Союзного государства стартует в Жлобине

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спартакиадой студенческой молодежи стартует сегодня в Жлобине спартакиада Союзного государства для детей и юношества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

С 5 по 10 июня участники соревнований будут определять лучших в легкой атлетике, волейболе, мини-футболе. В состязаниях примут участие 192 студента, которые представят 21 учреждение высшего образования Беларуси и России. Мероприятие пройдет под девизом "Наше единство - наши победы".

В церемонии торжественного открытия спартакиады планируется участие представителей Постоянного комитета Союзного государства, минспорта Беларуси и России, Гомельского облисполкома и Жлобинского райисполкома.

Для участников спартакиады запланирована также культурно-познавательная программа, включающая обзорную экскурсию по Жлобину, в усадьбу Козел-Поклевских в Красном Береге, церемонию возложения венков к мемориалу "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны".

Как сообщалось, спартакиада Союзного государства в течение года пройдет в четыре этапа - по два на территории Беларуси и России. Второй этап состоится с 24 по 29 сентября в Могилеве, третий - с 1 по 6 октября в Анапе, завершится спартакиада с 16 по 21 октября в Волгограде.-0-