Спартакиада Союзного государства в 2018 году пройдет в четыре этапа

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спартакиада Союзного государства среди детей и юношества в 2018 году пройдет в четыре этапа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Стартуют масштабные соревнования 5 июня в Жлобине. В соревнованиях по легкой атлетике, волейболу и мини-футболу примут участие 192 студента учреждений высшего образования Беларуси и России.

В церемонии торжественного открытия Спартакиады, которое состоится на базе центра олимпийского резерва (ЦОР) Жлобина, планируется участие представителей Постоянного комитета Союзного государства, представителей Минспорта Беларуси и России, Гомельского облисполкома и Жлобинского райисполкома.

Для участников Спартакиады кроме соревнований запланирована культурно-развлекательная программа, включающая обзорную экскурсию по Жлобину, церемонию возложения венков к мемориалу "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны".

Спартакиада Союзного государства в течение года пройдет в четыре этапа - по два на территории Беларуси и России. Второй этап состоится с 24 по 29 сентября в Могилеве, третий - с 1 по 6 октября в Анапе, а завершится Спартакиада с 16 по 21 октября в Волгограде.-0-