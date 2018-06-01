Спартакиада Союзного государства в 2018 году пройдет в четыре этапа

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спартакиада Союзного государства среди детей и юношества в 2018 году пройдет в четыре этапа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Стартуют масштабные соревнования 5 июня в Жлобине. В соревнованиях по легкой атлетике, волейболу и мини-футболу примут участие 192 студента учреждений высшего образования Беларуси и России.
В церемонии торжественного открытия Спартакиады, которое состоится на базе центра олимпийского резерва (ЦОР) Жлобина, планируется участие представителей Постоянного комитета Союзного государства, представителей Минспорта Беларуси и России, Гомельского облисполкома и Жлобинского райисполкома.
Для участников Спартакиады кроме соревнований запланирована культурно-развлекательная программа, включающая обзорную экскурсию по Жлобину, церемонию возложения венков к мемориалу "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны".
Спартакиада Союзного государства в течение года пройдет в четыре этапа - по два на территории Беларуси и России. Второй этап состоится с 24 по 29 сентября в Могилеве, третий - с 1 по 6 октября в Анапе, а завершится Спартакиада с 16 по 21 октября в Волгограде.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.342 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN