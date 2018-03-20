Спорт играет большую роль в общественной жизни Беларуси - представитель FISU

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорт играет большую роль в общественной жизни Беларуси. Об этом заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА президент Европейской ассоциации университетского спорта, член исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) Адам Рошек в ходе встречи с журналистами, посвященной старту в Минске чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый подобный турнир среди студентов прошел в польском Закопане. "С каждым новым чемпионатом в Казахстане, Италии появлялось все больше участников, статус соревнований повышался. Уверен, если конькобежный стадион в Минске справился с проведением финального этап Кубка мира на прошлой неделе, то FISU не будет иметь никаких проблем с организацией мирового первенства. Спорт играет большую роль в общественной жизни Беларуси. Международная федерация проводит более тридцати планетарных форумов по различным видам спорта среди студентов, но всего два по зимним. И один из турниров на текущей неделе примет столица Беларуси", - рассказал Адам Рошек.

Международная федерация университетского спорта сотрудничает с Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК), и FISU внимательно следит за ходом подготовки к II Европейским играм. "Проведение столь крупных масштабных мероприятий - серьезный вызов для организаторов. Знаю, что Белорусская ассоциация студенческого спорта (БАСС) активно занята в подготовке волонтеров, подавляющее число которых составят студенты. Международная федерация университетского спорта также готова помочь в организации работы студентов на Европейских играх", - отметил он.

IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту, организуемый под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU), пройдет в Минске с 21 по 25 марта на конькобежном стадионе "Минск-Арены". В соревнованиях примут участие 114 спортсменов из 14 стран: России, Польши, Нидерландов, Казахстана, Италии, Японии, США, Китая, Индия, Чехии, Швеции, Венгрии, Финляндии и Беларуси. -0-

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