Спортивная база по биатлону открылась в Сенно

15 февраля, Сенно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Сенно сегодня открылась спортивная база по биатлону, передает корреспондент БЕЛТА.

Биатлонный комплекс расположен на базе бывшего кондитерского цеха. Его реконструкция велась с 2014 года. Объем вложенных из различных источников финансирования средств составил более Br521 тыс. Комплекс включает тир длиной 25 м, спортивный зал, сауну, душевые, комнаты отдыха, тренерскую.

В праздничном мероприятии приняли участие представители районных органов власти, Белорусской федерации биатлона, местные жители, воспитанники Сенненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. С открытием базы всех присутствующих поздравил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. "Важно, чтобы такие объекты появлялись там, где есть спортивные школы и тренеры высокого класса", - подчеркнул он.

По словам председателя Сенненского райисполкома Василия Чередника, за последние годы в районе обновились и появились многие спортивные объекты, а спорт уже давно стал своеобразной визитной карточкой Сенненщины. "Особенно сильны наши традиции в зимних видах - лыжном спорте и биатлоне. Тренеры Александр Окунь, Николай Бородин, Валерий Лекторов воспитали многих известных спортсменов, успехами которых мы сегодня по праву гордимся. Достойно представляет Беларусь на международных спортивных аренах наша землячка Ирина Кривко, сейчас выступающая на зимней Олимпиаде в Пхенчхане", - сказал руководитель района.

Слова благодарности за прекрасный спортивный объект выразила представителям органов власти мать биатлонистки Людмила Кривко. "Побывав здесь, моя дочь была очень впечатлена созданными условиями и высоко оценила результат проделанной работы", - отметила она.

Отделение биатлона в Сенненской СДЮШОР открыто с 2001 года. Для тренировки спортсменов функционируют стрельбище, лыжная и лыжероллерная трассы. Всего здесь занимаются около 100 воспитанников. В списочные составы национальных команд по биатлону включены четыре выпускника СДЮШОР.-0-