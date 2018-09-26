26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный канал "Беларусь 5. Интернет" начнет свою работу 1 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На официальном сайте медиахолдинга пользователи смогут найти его в один клик. Как и у каждого телеканала, у него будет оригинальная сетка вещания, но доступен он будет только в сети Интернет. "С помощью интернет-канала мы сможем показать трансляции и программы, которым не хватило места в эфирной сетке телеканала "Беларусь 5". Это футбольные матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Англии, игры КХЛ, теннисных и других турниров. Новый канал значительно расширит возможности зрителей при выборе состязаний. Если некоторые соревнования будут пересекаться по времени, то для удобства болельщиков обе трансляции будут показаны в прямом эфире, и каждый сам решит, что смотреть. Сначала наш канал продублирует некоторые трансляции "Беларусь 5", но со временем будет разработана оригинальная сетка вещания. В интернете он будет доступен в HD-формате и станет дополнительной рекламной платформой для различных компаний", - рассказал директор телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.

Существенным отличием нового интернет-канала от аналогичных телевизионных спортивных каналов станет отсутствие в эфире комментаторов. "Часто не только в нашей стране, но и у соседей мы слышим нарекания в адрес комментаторов. Кому-то не нравится Новицкий, кому-то Баранов, кому-то Антонян, и наоборот. Во многом это зависит от вкуса каждого телезрителя. Например, музыкальные пристрастия у всех разные: кто-то слушает Пугачеву, а кто-то - Басту. Поэтому, учитывая пожелания наших телезрителей, "Беларусь 5. Интернет" будет вещать только на интершуме, без комментария", - отметил Павел Булацкий.

Как отметили в Белтелерадиокомпании, 23 октября телеканалу "Беларусь 5" исполняется пять лет, но прежде чем канал начнет принимать поздравления, телевизионщики сами решили преподнести приятный подарок всем любителям спорта.-0-