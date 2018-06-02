Спортивный праздник к Международному олимпийскому дню пройдет в Минске по 35 видам спорта

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный праздник посвященный Международному олимпийскому день пройдет в Минске 2 июня по 35 видам спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК Беларуси.

Масштабная акция состоится на базе СОК "Олимпийский" по улице Сурганова, 2а. Все желающие в течение дня могут себя попробовать в одном из 35 видов спорта, которые будут представлены здесь. В спортивном празднике примут участие чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители международных турниров: Татьяна Белошапко (баскетбол), Александр Богданович (гребля на каноэ), Александра Герасименя (плавание), Анна Гуськова (фристайл), Михаил Грабовский (хоккей), Дмитрий Довгаленок (гребля на каноэ), Антон Кушнир (фристайл), Татьяна Ледовская (легкая атлетика), Александра Наркевич (художественная гимнастика), Ксения Санкович (художественная гимнастика), Надежда Скардино (биатлон).

Президент Беларуси направил обращение участникам спортивного мероприятия к Международному олимпийскому дню "Сегодняшнее мероприятие посвящено самым популярным на планете состязаниям - Олимпийским играм, - говорится в обращении. - Они являются важной традицией, которая способствует укреплению мира, добрососедства и сотрудничества между народами".

Во время открытия праздника будет дан старт началу строительства стадиона по пляжному футболу, в котором примут участие руководство НОК, Минспорта и Мингорисполкома.

Специально для гостей организаторы подготовили спортивные конкурсы с награждением призами и сувенирами от НОК Беларуси и партнеров праздника. Все желающие, посетившие спортивный праздник, который пройдет под девизом "Двигайся! Открывай! Изучай!", смогут получить информацию о представленных видах спорта и спортивных школах Минска.-0-