Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпиады-2018

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередной олимпийский день снова не принес наград белорусским спортсменам, которые выступали в пяти медальных дисциплинах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Не оправдали надежд призеры Сочи-2014 в женской биатлонной индивидуальной гонке на 15 км. Олимпийская чемпионка в этом виде программы Дарья Домрачева долгое время была в числе претендентов на медали, однако неудачная стрельба на последнем огневом рубеже не позволила ей добиться успеха, в итоге лишь 27-е место. Обладательница сочинской бронзы Надежда Скардино выступила лучше Даши, но ей удалось лишь замкнуть первую десятку. В мужской классической гонке на 20 км лучшим из белорусских биатлонистов оказался Сергей Бочарников, у него 18-я итоговая позиция. Не порадовали и белорусские лыжницы, которые оказались очень далеки от литеров индивидуальной гонки на 10 км, а также мастера горнолыжного спорта Мария Шканова и Юрий Данилочкин.

Лидером медального зачета по-прежнему является команда Германии, в активе которой уже 9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Больше всех медалей у спортсменов Норвегии - 17 (6, 7, 4). Испания сегодня стала 20-й страной, представитель которой поднялся на олимпийский пьедестал - бронзу завоевал сноубордист Реджино Эрнандес.

Итоги дня:

Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.

1. Ханна Эберг (Швеция),

2. Анастасия Кузьмина (Словакия),

3. Лаура Дальмайер (Германия).

Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия),

2. Яков Фак (Словения),

3. Доминик Ландертингер (Австрия).

Лыжные гонки. Индивидуальная гонка. Женщины.

1. Рагниль Хага (Норвегия),

2. Шарлотта Калла (Швеция),

3. Марит Бьороген (Норвегия).

3. Криста Пярмякоски (Финляндия).

Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины.

1. Тед-Ян Блумен (Канада),

2. Йоритт Бергсма (Нидерланды),

3. Никола Тумолеро (Италия).

Санный спорт. Команды.

1. Германия,

2. Канада,

3. Австрия.

Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины.

1. Микаэла Шиффрин (США),

2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия),

3. Федерика Бриньоне (Италия).

Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины.

1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия),

2. Хьетиль Янсруд (Норвегия),

3. Беат Фойц (Швейцария).

Сноуборд. Борд-кросс. Мужчины.

1. Поль Вольтье (Франция),

2. Джаррид Хьюз (Австралия),

3. Реджино Эрнандес (Испания).

Фигурное катание. Спортивные пары.

1. Алена Савченко, Бруно Массо (Германия),

2. Суй Веньжин, Цун Хань (Китай),

3. Меган Дюамель, Эрик Рэдфорд (Канада).-0-