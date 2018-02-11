Спортсмены Германии возглавляют медальный зачет Олимпиады-2018

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня определились чемпионы и призеры в шести видах соревновательной программы, вместо семи запланированных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из-за сильного ветра были перенесены состязания горнолыжников в скоростном спуске. Первые награды завоевали сегодня спортсмены Франции, Италии, Австрии и Казахстана. Белорусы пока не поднимались на олимпийский пьедестал.

В командном медальном зачете впереди сборная Германии, у которой 3 золота и 1 серебро. Больше всех наград у команды Норвегии - 8 (1, 4, 3).

Итоги дня:

Биатлон. Спринт. Мужчины.

1. Арнд Пайффер (Германия).

2. Михал Крчмарж (Чехия).

3. Доминик Виндиш (Италия).

Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины.

1. Редмонд Джерард (США).

2. Макс Паррот (Канада).

3. Марк Макморрис (Канада).

Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия).

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия).

Конькобежный спорт. 5000 м. Мужчины.

1. Свен Крамер (Нидерланды).

2. Тед-Ян Блумен (Канада).

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия).

Санный спорт. Мужчины.

1. Давид Глайршер (Австрия).

2. Крис Маздзер (США).

3. Йоханнес Людвиг (Германия).

Фристайл. Могул. Женщины.

1. Перрин Лаффон (Франция).

2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада).

3. Юлия Галышева (Казахстан).-0-