Спортсмены и сотрудники дирекции II Европейских игр на субботнике благоустраивали спортивные объекты

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и спортсмены во время республиканского субботника благоустраивали спортивные объекты, где будут проходить международные соревнования, сообщили БЕЛТА в фонде.

Директор фонда Георгий Катулин работал на территории СОК "Олимпийский", который примет соревнования по пляжному футболу и стрельбе из лука. "Сегодня мы работаем на территории СОК в Олимпийском саду, который мы посадили десять лет назад, - отметил он. - Традицией является приведение в порядок своей страны в весенние дни, и мы видим, что европейцы, которые к нам приезжают, в том числе для подготовки II Европейских игр, поражены чистотой улиц. Это одна из причин энтузиазма людей каждой весной принимать участие в субботнике".

Работы велись и на других спортивных объектах, в том числе на территории, прилегающей ко Дворцу спорта "Уручье", где пройдут состязания по боксу. В них принимали участие боксеры Дмитрий Асанов, Михаил Долголевец, Евгений Кармильчик, Юлия Апанасович и Яна Бурим. "Все вместе мы стараемся подойти к Играм в полной готовности не только внутри самих арен, но и на окружающей их территории", - отметил Георгий Катулин.

Своими впечатлениями поделился Дмитрий Асанов: "У меня хорошее настроение, потому что сегодня непривычная обстановка. Субботнее утро мы привыкли проводить на тренировке, а здесь мы с ребятами встретились не в спортивном зале, а убираем, делаем нужное дело для страны".

II Европейские игры пройдут в Беларуси впервые, соревнования являются одними из главных для европейского континента. Церемония открытия игр состоится 21 июня 2019 года.-0-

Фото официального сайта II Европейских игр.