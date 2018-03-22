Спортсмены из 19 стран соревнуются в Гомеле на чемпионате Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия 6-го чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху состоялась во Дворце легкой атлетики в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

За награды чемпионата борются почти 200 спортсменов из 19 стран. Приветствуя участников на церемонии открытия, заместитель председателя Гомельского облисполкома, председатель представительства НОК Беларуси по Гомельской области Владимир Привалов обратил внимание, что чемпионат впервые проходит на территории Беларуси. "Поддержка легкой атлетики - в числе государственных приоритетов, а проведение данных соревнований даст импульс для дальнейшего ее развития", - убежден он. По словам Владимира Привалова, спортсмены Гомельской области ежегодно демонстрируют высокие достижения. Так, в 2017 году на национальных и международных стартах они завоевали 115 медалей в 17 видах спорта.

В свою очередь президент Европейской спортивной организации глухих Бьорн Ройн отметил хороший уровень организации чемпионата и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

В течение трех соревновательных дней легкоатлеты поборются за награды в таких дисциплинах, как бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, эстафеты и др. Всего среди мужчин и женщин будет разыграно 33 комплекта наград.

Исполком Европейского спортивного комитета глухих в 2016 году предоставил Беларуси право на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху. В марте прошлого года представители комитета проинспектировали гомельский Дворец легкой атлетики, высоко оценили его материально-техническую базу и дали согласие на проведение чемпионата. Спортивный форум такого высокого уровня будет способствовать популяризации белорусской школы легкой атлетики на международной арене, развитию и укреплению международных связей со спортивными организациями глухих.-0-